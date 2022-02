Die Queichheimer Hauptstraße wird ab Montag, 21. Februar, im Bereich der Michael-Ende-Grundschule für den Verkehr gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten am aufgepflasterten Fußgängerüberweg, der zur Verkehrsberuhigung dient. Nach Mitteilung der Landauer Stadtverwaltung soll die Sperrung längstens bis Sonntag, 27. Februar, andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Schneiderstraße, die Brandenburger Straße, die Horststraße und Zum Queichanger umgeleitet. Zusätzlich wird ab dem Kreuzungsbereich Queichheimer Hauptstraße/Birnbaumstraße eine weitere Umleitung über die Woogstraße, die Finkenstraße und Zum Queichanger eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Nach Mitteilung der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 536 und 555. Die Haltestellen Rupprechtstraße, Kirche und Am Wiesental können nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Agentur für Arbeit (Abfahrtszeiten Haltestelle Rupprechtstraße), beziehungsweise Nikolaus-Moll-Straße auszuweichen.

Info



Größere Baustellen und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet finden sich immer auch auf dem städtischen GeoPortal unter https://maps.landau.de.