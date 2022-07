Die Hauptpost in Landau soll im kommenden Jahr zu 26 Wohnungen umgebaut werden. Das hat der Projektentwickler Phoenix Living aus Stuttgart am Dienstag mitgeteilt. Im Erdgeschoss des Gebäudes sind zwei Einzelhandelsflächen mit zusammen knapp 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche geplant. Der Investor verhandelt mit der Post, genauer: der Postbank, ob sie bleiben will. boe