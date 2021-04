Wegen einer Betriebsversammlung kann es am Mittwoch, 14. April, zu Einschränkungen im Betrieb der Landauer Hauptpost in der ostbahnstraße 5 kommen.Sie ist nur von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Darauf hat die Postbank hingewiesen, die die Mieterin der Räume ist. Die Versammlungen, die es auch in vielen weiteren Filialen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geben soll, werden von den Betriebsräten organisiert. Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel sind nicht betroffen.