Die Schlossstraße in Landau ist derzeit komplett gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch, teilt die Stadtverwaltung am Mittwochvormittag fest. Es handelt sich um eine der Haupteinfallstraßen nach Landau; sie kommt aus dem Südwesten und mündet in die Ringstraßen rings um die Altstadt. Wie umfangreich die Straße aufgegraben werden muss und wie lange die Arbeiten dauern werden, steht noch nicht fest. Nach Möglichkeit soll die Straße aber zumindest in der fahrtrichtung stadteinwärts wieder freigegeben werden.