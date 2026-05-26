Die Deutsche Bahn wird ihr Reisezentrum im Landauer Hauptbahnhof zum Ende des Jahres schließen. Die Beratung sollen Kooperationspartner übernehmen. Eine Kundin ist verärgert.

Ilona Boller reist regelmäßig mit der Deutschen Bahn. Dabei nutzt die Südpfälzerin auch oft die Möglichkeit, im Reisezentrum im Landauer Hauptbahnhof ihre Tickets zu kaufen. Auch sonst schätze sie die persönliche Beratung am Schalter. „Gerade bei den vielen Zugausfällen, Verspätungen oder kurzfristigen Änderungen ist das sehr wichtig“, findet die Landauerin. Doch sie wird sich bald umstellen müssen.

Wie Boller erfahren hat, wird das Reisezentrum zum Ende des Jahres geschlossen. Dies bestätigt die Bahn auf Anfrage und begründet das damit, dass immer mehr Kunden online ihre Angelegenheiten erledigten.

Was passiert mit den Bahn-Mitarbeitern in Landau?

Der Ticketverkauf vor Ort in Landau soll in Zukunft über eine DB-Agentur erfolgen. Dabei sollen ausgewählte Partner, meist Dienstleister im Bahnhof, dafür lizenziert werden, ein ähnliches Angebot wie in einem Reisezentrum bereitzustellen. Heißt: Die Beratung übernimmt nicht ein Mitarbeiter der Bahn, sondern ein DB-Partner. Zurzeit werden dafür Gespräche mit mehreren möglichen Partnern in Landau geführt, weshalb die Bahnsprecherin keine näheren Angaben dazu machen kann, wie es in Landau weitergehen wird. Offen bleibt, was mit den DB-Mitarbeitern vor Ort passiert.

Boller kann diese Änderung nicht nachvollziehen. Am Automaten oder auf der App beziehungsweise online könne sie nicht immer nachvollziehen, welche Verbindungen gelten oder welche Alternativen es geben würde. Die Landauerin denkt dabei vor allem an Touristen und Menschen, die nicht viel Erfahrung mit digitalen Angeboten hätten. Auch sie selbst habe manchmal Schwierigkeiten, obwohl sie von sich behaupten könne, aufgrund ihrer Reisen sich gut auszukennen.

Ihrer Meinung nach widerspricht sich die Schließung dieser Serviceangebote mit dem Wunsch der Deutschen Bahn, mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. „Das passt nicht zusammen. Wer zuverlässigen und kundenfreundlichen Bahnverkehr möchte, darf die persönliche Beratung nicht abschaffen“, sagt sie.

„War online nur schwer nachvollziehbar“

Dass die individuelle Beratung trotz Online-Informationen wichtig ist, möchte Boller anhand eines Beispiels erklären, das sie selbst erlebt habe: Eine Reiseverbindung von Brüssel in die Pfalz sei mehrmals geändert worden, bis schließlich eine Woche vor der Rückfahrt eine Benachrichtigung kam, dass ihre Verbindung nicht mehr existiere und sie sich Alternativen suchen müsse. „Für mich war überhaupt nicht klar verständlich, welche Verbindung genau betroffen ist“, schildert sie. „Welche Fahrt jetzt ausfällt, wo das Problem liegt und ab welchem Bahnhof ich nach Alternativen suchen soll, war online nur schwer nachvollziehbar.“

Im Reisezentrum habe sie Hilfe erhalten. Ein Mitarbeiter habe ihr alles Schritt für Schritt erklärt und passende Alternativen herausgesucht. „Ein Automat oder eine App können individuelle Fragen und komplizierte Situationen oft nicht so verständlich lösen wie ein Mensch vor Ort.“ Sie findet eine persönliche Beratung in der heutigen Zeit „wichtiger denn je“. Daher bittet sie die Verantwortlichen, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Deutschlandticket als Treiber für Entwicklung

Die Zahlen der Deutschen Bahn zeichnen jedoch ein anderes Bild von der Kundennachfrage. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, würden sich neun von zehn Kunden online informieren und auch dort ihr Ticket buchen. Das sei nicht nur in Landau, sondern in allen Reisezentren zu beobachten. Auch das Deutschlandticket trage seinen Teil zu dieser Entwicklung bei, indem es nämlich den Ticketkauf vereinfache. Und dadurch benötigten dann immer weniger Menschen am Schalter Hilfe.