Der Landauer Hauptausschuss wird in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. Januar, 17 Uhr, per Videokonferenz tagen. Bürger, die an der Sitzung teilnehmen wollen, können sich online zuschalten. Alternativ können Bürger die Sitzung auch Corona-konform im Ratssaal des Rathauses verfolgen. In beiden Fällen bittet die Stadt vorab um eine formlose Anmeldung per E-Mail an presse@landau.de. Wer die Sitzung digital verfolgen möchte, bekommt einen Zugangslink per Mail zugeschickt.