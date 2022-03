Schwanheim. Na, das wird eine Herausforderung für die Anwohner und Besucher von Schwanheim. Ab Montag beginnt die Vollsperrung der Hauensteiner Straße – und zwar für das komplette Jahr.

Die Hauensteiner Straße ist ein Teil der Ortsdurchfahrt. Sie beginnt an der Kreuzung zur Hauptstraße gegenüber der Kirche. Ab Montag wird diese Kreisstraße 54 bis zum Luger Kreuz, also der Kreuzung der K54 mit der L495 beim Sportplatz des ASV Lug-Dimbach, gesperrt sein. Und die Arbeiten werden das ganze Jahr in Anspruch nehmen, kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern schon mal an.

Zunächst werden in der Ortslage die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erneuert. Die Straßenentwässerung wird optimiert, um zukünftige Starkregenereignisse abzufangen. Durch einen Bodenaustausch wird im Anschluss die Tragfähigkeit erhöht, um einen standfestes Untergrund für den Asphaltoberbau herzustellen. Der Straßenaufbau wird erneuert. Beidseitig werden neue Gehwege gepflastert. Eine Abgrenzung zur Fahrbahn erfolgt über eine neue Bord- Rinnenanlage. Für die Fußgänger wird es eine barrierefreie Querungsstelle geben, wie der LBM informiert. Ein Einsprung des Gehweges in die Fahrbahn soll später dafür sorgen, dass Verkehrsteilnehmer langsamer in den Ort fahren. Auf der freien Strecke bis zur Landesstraße 495 werden schließlich die Trag- und Deckschicht des Asphaltes erneuert.

Bauarbeiten in drei Abschnitten

Die Bauarbeiten werden in drei Abschnitte eingeteilt. Bauabschnitt 1 ist der Einmündungsbereich Hauptstraße/Hauensteiner Straße. Bauabschnitt 2 erstreckt sich bis zum Ende der Ortslage Schwanheim. Bauabschnitt 3 umfasst die Sanierung der freien Strecke. Deshalb müssen die Arbeiten laut LBM unter Vollsperrung erfolgen. Aus Sicherheitsgründen können die Arbeiten nicht mit halbseitiger Sperrung ausgeführt werden. Die Sicherheitsabstände zu den Geräten und Arbeitern würden eine zu schmale Restfahrbahnbreite verursachen. Die Verkehr wird über die L490 und die L495 über Lug in Richtung Hauenstein umgeleitet.