Im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. In Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Südliche Weinstraße, Germersheim und Bad Dürkheim seien Mitte November mit 12.319 Menschen 328 weniger arbeitslos gemeldet gewesen als im Monat zuvor, teilt die Arbeitsagentur mit.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Lockdowns seien allerdings weiterhin deutlich zu erkennen: „Aktuell sind rund 2300 Frauen und Männer beziehungsweise 23 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im November 2019“, heißt es. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4,8 im Oktober auf aktuell 4,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent.

„Wenn auch der Vorjahresvergleich weiterhin negativ ausfällt, hat sich die Situation am regionalen Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten allmählich stabilisiert“, berichtet die Landauer Agentur-Chefin Christine Groß-Herick. Durch den Lockdown seien weit weniger Branchen betroffen als im Frühjahr. „Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie sowie eine mögliche nochmalige Verlängerung des Lockdowns auf den Arbeitsmarkt auswirken werden und wie sich dann die Einstellungsbereitschaft der Betriebe entwickelt“, so Groß-Herick.

Die Arbeitskräftenachfrage ist laut Arbeitsagentur im November gestiegen. Arbeitgeber hätten 747 offene Stellen gemeldet – das seien 56 mehr als im Oktober, jedoch 152 weniger als vor einem Jahr.