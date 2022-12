Am Dienstag gegen 12.45 Uhr ist einer Frau im Gastro-Bereich eines Baumarktes in Landau der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau ihren Turnbeutel, in dem sich neben diversen persönlichen Gegenständen auch ihr Geldbeutel befand, über die Lehne eines Stuhls gehängt. Als sie sich in die Verkaufsräume begab, ließ sie versehentlich ihren Turnbeutel im Gastro-Bereich zurück. Das bemerkte sie an der Kasse des Baumarktes. Im Gastro-Bereich war der Turnbeutel nicht mehr aufzufinden, doch andere Gäste hatten beobachtet, wie ein Mann vom Nachbartisch den Turnbeutel an sich genommen hatte. Er sei hinaus auf den Parkplatz gegangen wäre, angeblich um die Besitzerin zu suchen. Kurz darauf sei er in den Markt zurückgekommen und habe den Turnbeutel an der Information abgegeben. Dort konnte die Frau ihn auch wieder entgegennehmen, jedoch fehlte der Geldbeutel. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter dauern an. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06341 2870 oder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.