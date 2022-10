Am Montag gegen 14.45 Uhr ist in der Mörlheimer Hauptstraße ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Laut Polizei ist der Verursacher davongefahren. Es sei aber gelungen, in der Nähe ein Fahrzeug ausfindig zu machen, das passende Unfallschäden aufwies. Polizisten befragten die 75-jährige Fahrerin, die auch bestätigt habe, mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Weil die Beamten bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch wahrnahmen, wurde die Frau um einen freiwilligen Atemalkoholtest gebeten. Der habe 2,29 Promille angezeigt, weshalb die Frau dann noch eine Blutprobe abgeben musste. Sie bittet zur Klärung noch offener Fragen Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.