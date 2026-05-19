Einen ziemlich gefüllten Terminkalender hatten Irma und Erich Hirschmann um den 20. Mai 1961. Das war ihr Hochzeitstag, und rundum gab es familiäre Verpflichtungen.

Zur Hochzeit vor 65 Jahren war dem Brautpaar herrliches Wetter beschert, wie sich Irma Hirschmann erinnert. Vormittags um 11 Uhr ging es zur standesamtliche Trauung ins Rathaus im Ort, danach heim, sich schnell umziehen. Denn um 12 Uhr war die kirchliche Hochzeit angesetzt.

Einen Tag vorher hatte die Braut ihren Geburtstag gefeiert, am Tag nach der Hochzeit mussten die frisch Vermählten morgens um 10 Uhr als Paten in der Kirche in Oberhausen bereitstehen: Da wurde der kleine Neffe von Irma Hirschmann getauft. Rückblickend meint die 87-Jährige: „Ein stressiges und sehr schönes Wochenende hatten wir da. Vergessen werde ich das nie.“

Brennerei bis heute im Familienbesitz

Nun kann das Ehepaar bei guter Gesundheit seine Eiserne Hochzeit feiern. Erich Hirschmann wird im Oktober 89 Jahre alt. Die Landwirtschaft begleitet die beiden noch immer, obwohl im Jahr 2001 Sohn Klaus das Zepter über neun Hektar Land übernommen hat.

Erich Hirschmann war zwei Jahre auf der Landwirtschaftsschule und übernahm damals das elterliche Anwesen. „Wir hatten alles. Wingert, Frucht, Vieh. Da war jeden Tag viel Arbeit“, sagt der 88-Jährige. Auch eine Brennerei befindet sich im Familienbesitz. Sie wird bis zum heutigen Tag von Vater und Sohn betrieben.

Auf dem Heimweg vom Vortrag funkt es

Kennengelernt haben sich Irma und Erich Hirschmann im Ort. Die aus Oberhausen stammende Irma war nach der Schule jeden Samstag als Haushaltshilfe im Pfarrhaus in Kapellen-Drusweiler beschäftigt. Eines Samstagabends wollte sie mit ihren Freundinnen einen Vortrag in der Kirche besuchen. Da rund um die evangelische Kirche der Boden aufgegraben war, mussten die Besucher über Bohlen laufen. Erich Hirschmann, ganz Gentleman, bot seine Hilfe an.

Nach dem Vortrag begleitete er die jungen Mädchen nach Hause – und da funkte es schon zwischen Irma und Erich. Als Irmas Mutter davon Wind bekam, erklärte sie kategorisch: „Ein Landwirt ist nichts für dich!“ Deswegen schickte sie ihre Tochter als Haushaltshilfe zu einer Familie in Bad Dürkheim. Und da gab es einen jungen Mann in der Nachbarschaft.

Zum Tanz wird die gute Stube ausgeräumt

Doch Erich Hirschmann wollte sich nicht so einfach mit der Situation zufriedengeben. Jedes Wochenende fuhr er zweimal am Tag von zuhause nach Bad Dürkheim zu seiner Irma. Denn zwischendurch musste er heim, die Kühe füttern. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Irmas Mutter musste sich geschlagen geben. Der junge Mann nebenan auch.

1961, einen Tag nach dem 21. Geburtstag der Braut, wurde schließlich geheiratet. Zur Feier im Elternhaus des Bräutigams gab es Markklößchensuppe und Rindfleisch mit Meerrettich. Zum Tanz wurde die gute Stube ausgeräumt. „Aber allzu lange haben wir nicht gefeiert. Wir mussten doch am nächsten Tag morgens wieder wegen der Taufe in die Kirche nach Oberhausen“, erinnert sich Irma Hirschmann lächelnd.

Drei Kinder bereicherten die Familie. Der Jubilar engagierte sich im Sport- und Gesangverein und war 30 Jahre Presbyter. Ebenso agierte er im Gemeinderat, war Feldgeschworener und im Vorstand des Pfälzer Edelobstbrennerei-Verbandes. Irma Hirschmann ist Mitglied bei den Landfrauen und war lange Jahre als Chorsängerin im Ort unterwegs. Ihre Eiserne Hochzeit feiern die Eheleute im Kreise der Familie.