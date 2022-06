Der Kandidat der Grünen für die Wahl zum Landauer Oberbürgermeister, Lukas Hartmann, möchte eine städtische Veranstaltungshalle errichten. Dieser neue Ort für unterschiedlichste Veranstalter – Bedarf sieht Hartmann nicht nur für (Rock-)Konzerte, sondern auch beispielsweise für Ü-50-Partys oder 60er-Jahre-Partys – sollte möglichst innenstadtnah liegen und für alle Veranstalter nutzbar sein. Auch unterschiedlichste Konzepte sollten dort ausprobiert werden können.

Landau müsse als „Herz der Südpfalz“ auch Möglichkeiten anbieten, zu feiern und zu tanzen. Ältere wie Jüngere bedauerten das Clubsterben – Monokel, Mash, Freiraum, Colosseum und Voodoo gebe es aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr, argumentiert Hartmann.

Der Sozialdemokrat Armin Schowalter habe die wichtigste Frage bereits angesprochen – wie das baurechtlich umsetzbar ist. „Denn so einen Ort darf man nicht einfach irgendwo errichten“, sagt Ordnungsdezernent Hartmann. Schowalter hatte für die SPD vorgeschlagen, Kerngebiete auszuweisen – in diesen wären unter anderem Vergnügungsstätten wie Nachtlokale, Clubs aber auch Swingerclubs in der Innenstadt erlaubt. Diese Frage wäre noch zu klären, schränkt Hartmann ein. Aber: Bauen und unterhalten, damit er für jeden freien Veranstalter nutzbar ist, sehe er als eine mögliche Aufgabe der Stadtverwaltung.