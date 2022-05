Beigeordneter Lukas Hartmann hat sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf Radfahrer und den Busverkehr konzentriert. Sollte er Oberbürgermeister werden, will sich der Grüne auf die Fußgänger fokussieren.

Die Queichbrücke, gegenläufiger Radverkehr in der Königstraße, beim Bus der geplante Landau-Takt – Hartmann hatte bei der Verkehrspolitik in den vergangenen 2,5 Jahren die Priorität klar auf Bus und Rad. Nicht alles ist gut gegangen, man denke an den Shuttlebus. Wobei, das sei eine Idee der CDU, die er als zuständiger Dezernent nur umsetze, hatte Hartmann bereits vor dem Start betont. Nun geht es ihm um die Fußgänger. Dies hatte er bereits bei seiner Nominierung durch die Grünen klar gemacht.

„Die Verletzlichkeit dieser Personen im Vergleich zu anderen setzt Prioritäten“, betont Hartmann. Es sollte alles auch so gedacht werden, dass Fußgänger es bequem haben und sie sicher sind. Das betreffe viele Themen: zunächst breite, sanierte Gehwege. Statt eine Fahrbahn zu sanieren, könne man für das gleiche Geld auch in mehreren Straßen die Gehwege sanieren, sagt Hartmann. Das sei im Malerviertel, auf der Wollmesheimer Höhe, im Horst und anderen Gebieten echt nötig. Dazu mehr Überquerungsinseln und Zebrastreifen, alle 100 bis 200 Meter seniorengerechte, also höhere Bänke möglichst im Schatten. Und: die Fußgängerampeln.

Ampelschaltung: Sekunden umverteilen

„Selbst ich schaffe es an den meisten Fußgängerampeln nicht in der Grünphase über die Straße – und weder habe ich dabei in der Regel ein Kleinkind an der Hand noch eine Gehhilfe in den Händen.“ In Landau seien dazu noch fast alle Ampeln so programmiert, dass „der Fußverkehr gleichzeitig mit in-diese-Straße-abbiegendem-Autoverkehr grün hat, was viele Menschen als gefährlich empfinden“. Jede Fußgängerampel müsse so eingestellt werden, dass es ein Mensch mit Gehhilfe oder mit einem Kleinkind ohne langes Warten über die Straße schafft.

Das gehe technisch nur, wenn die Sekunden umverteilt werden. „In Landau fährt man auch mit dem Auto von roter Ampel zu roter Ampel“, sagt Hartmann. Es helfe weder dem Klima noch den Autonutzern, wenn das nicht rund laufe. Das System werde derzeit saniert und dann auch neu programmiert. Man müsse etwas anders machen, wenn man den Fußverkehr sicherer machen wolle, sagt Hartmann.