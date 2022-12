Im neuen Landau-Takt im Busverkehr ist ein handfester Fehler gefunden, aber auch schon behoben worden. Das sagte der für Mobilitätsfragen zuständige Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) auf Anfrage von SPD-Ratsmitglied Hannes Kopf (SPD) im Stadtrat. Der hatte von zahlreichen Rückmeldungen insbesondere von Eltern berichtet, die über Lücken und Verspätungen im Schülerverkehr geklagt hätten. Hartmann sagte, es habe Hinweise auf volle Busse in die Stadtdörfer gegeben. Er bot an, gerne vor Ort in die Stadtdörfer zu kommen, um zu informieren und Möglichkeiten zu erörtern.

Ein echtes Problem sei die Abfahrt des Schulbusses an der Maria-Ward-Schule gewesen: Die sei nach Absprache mit der Schule auf 13.07 gelegt worden, aber das sei zu knapp nach Schulende. Daher sei die Abfahrtszeit zehn Minuten nach hinten verschoben worden.

Auch im Westring habe es ein handfestes Problem gegeben, weil dort die Bushaltestelle noch nicht umgebaut sei. Das Ordnungsamt habe mit vier Kräften, aber nur mäßigem Erfolg versucht, die Haltestelle von Autos frei zu halten, weil Busse auf der Fahrbahn den Verkehr in unvertretbarem Maß stören würden. Der Umbau der Bushaltestelle war vorab umstritten, weil er Parkplätze kostet.

Beim Schulzentrum Ost seien Eltern verwundert, dass keine Busse mehr durch die Schneiderstraße fahren, aber das sei vorab so kommuniziert worden, sagte Hartmann. Weil es Bedenken von Eltern gebe, dass Kinder auf dem Weg zum Hauptbahnhof von einer bestimmten, nicht näher genannten Klientel belästigt werden könnten, sei das Ordnungsamt dort oft unterwegs.

Nach Hartmanns Einschätzung war es ein ruhiger Start „für so viele Veränderungen“. Bei der letzten großen Umstellung vor zehn Jahren habe es massivere Probleme gegeben.