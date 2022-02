Dass Landau Feldwege als Fahrradstraßen ausweisen will, scheint sich zum Dauerstreit zwischen einigen wenigen Landwirten und dem Verkehrsdezernenten Lukas Hartmann (Grüne) auszuwachsen. Der will jetzt einen Verkehrsversuch mit gemeinsam genutzten Landwirtschafts- und Fahrradstraßen starten.

Hartmann hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadtdörfer mit Radwegen an die Innenstadt anzubinden und sie auch untereinander besser zu vernetzen. Dafür bieten sich Wirtschaftswege an, weil sie bereits vorhanden sind, die kürzesten Verbindungen darstellen und von Radfahrern auch jetzt schon genutzt werden. Die Landwirte sollen davon profitieren, weil viele Wege in schlechtem Zustand sind und die bisherigen Feldwegebeiträge, die von Landwirten zu entrichten sind, nicht ausreichen, um den Sanierungsstau abzuarbeiten. Herstellung und Unterhalt würde die Stadt übernehmen. Darüber gibt es an einigen Stellen Einigkeit mit den örtlichen Vertretern der Landwirte und Winzer, doch es gibt auch Kritik aus ihren Reihen, die massiv vom Bauern- und Winzerverband vorgetragen worden ist. Die Hauptbefürchtung aus dieser Ecke ist, dass es zu gefährlichen Begegnungen kommen und dass die Winzer auf ihren angestammten Wegen das Nachsehen haben könnten.

Ministerium muss neues Schild genehmigen

Als Reaktion auf diese Kritik hat die Stadtverwaltung jetzt einen Kompromissvorschlag erarbeitet. Dieser sieht die Erprobung von gemeinsam genutzten Landwirtschafts- und Fahrradstraßen vor, die beide Nutzergruppen rechtlich gleichstellen. Hartmann hat ein entsprechendes Verkehrsschild zur Prüfung an die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt und Staatssekretär Andy Becht weitergeleitet.

„Unser Projekt soll den Radverkehr fördern und gleichzeitig die Landwirtschaft entlasten“, sagt Hartmann. Vielleicht zehn Prozent der Landauer Feldwege könnten in für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Fahrradstraßen umgewidmet werden. Dann könnte die Stadt für die Sanierung auf das städtische Budget für Radwegeentwicklung sowie auf Fördergelder des Bundes zurückgreifen. „Verkehrsrechtlich hätte sich bei dieser Regelung für die motorisierten Fahrzeuge nur wenig geändert, denn die Straßenverkehrsordnung behält natürlich ihre Gültigkeit“, so Hartmann. Das bedeute im Übrigen auch, dass auf schmalen Straßen immer derjenige ausweichen müsse, dem es einfacher möglich sei. Im Begegnungsfall Traktor/Fahrrad müsse also in den allermeisten Fällen das Fahrrad ausweichen.

Gleichberechtigung als Schlüssel zum Erfolg?

„Es versteht sich von selbst, dass die Landwirtinnen und Landwirte auf ihre Arbeitswege angewiesen sind und auch ein Anrecht auf diese haben. Weil einige der Umwidmung skeptisch gegenüberstehen, möchten wir als Kompromiss jetzt auf Landwirtschafts- und Fahrradstraßen hinwirken, die beide Parteien gleichberechtigt nutzen dürfen“, so Hartmann.