Der Kreisverband Landau der Grünen hat Lukas Hartmann einstimmig als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominiert. Der Beigeordnete möchte Nachfolger von Maximilian Ingenthron (SPD) werden, dessen Amtszeit am 31. Dezember endet und der sich ebenfalls für das Amt bewirbt. Der Stadtrat wählt den Bürgermeister am 2. Mai. Wie aus einer Mitteilung der Grünen zur Mitgliederversammlung am Samstag hervorgeht, fand Udo Lichtenthäler Anerkennung und Lob für die Arbeit des grünen Beigeordneten Hartmann. Dessen Wirken bewege in der Stadt viel, wofür die Grünen lange gekämpft hätten: Klimaschutz und Verkehrswende. Lichtenthäler wurde für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt und blickte in seinem Redebeitrag auch auf die Entwicklung der Grünen zurück.