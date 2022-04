So mancher junger Mensch wäre wohl in einer praktischen Ausbildung glücklicher als in einem Hörsaal, meint Lukas Hartmann, Beigeordneter in Landau und OB-Kandidat der Grünen. Das Thema braucht mehr Aufmerksamkeit, sagt er.

Der Politiker nimmt die wegen Personalmangels überraschende Schließung der Traditionsmetzgerei Weisbrod in der Landauer Meerweibchenstraße am Donnerstag zum Anlass, sich für das Handwerk und andere Ausbildungsberufe stark zu machen. Dabei weiß der Beigeordnete, wovon er spricht.

Wie er der RHEINPFALZ berichtet, war er von der fünften bis zur zehnten Klasse auf einer ehemaligen Hauptschule und ist dann mit mittlerer Reife als erster seiner Familie aufs Gymnasium. Seine Großväter seien Handwerker gewesen, einer Metzger, der andere Automechaniker. Sein Vater sei ebenfalls Automechaniker gewesen, seine Mutter sei gelernte Bürokauffrau.

„Auf dem Gymnasium war mein Eindruck, dass sich die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler bis irgendwann Richtung 12./13. kaum ernsthafte Gedanken über ihre Zukunft gemacht haben, aber für quasi alle ,studieren’ schon feststand. Durch die höheren Zahlen an Abiturientinnen und Abiturienten, die Veränderungen im Schulsystem und das Ende der Hauptschule haben wir – finde ich – immer stärker ein Schulbildungssystem, dass das Studium mitpropagiert“, unterstreicht Lukas Hartmann.

Nicht nur Handarbeit

Daran ist nach Meinung des Grünen erst einmal zwar nichts falsch, schließlich sei auch er einer derjenigen gewesen, die das für sich wollten, aber es verschärfe die Probleme des Mangels an Auszubildenden. Handwerksmeister arbeiteten schließlich auch nicht nur mit ihren Händen, sondern bildeten Menschen aus, organisierten Betriebe, kalkulierten Projekte und führten Personal.

„Meiner Überzeugung nach passt beides zusammen: der Wunsch vieler junger Menschen, Abitur zu machen, und dann eine duale Ausbildung im Handwerk oder auch anderen Sparten zu beginnen.“ Wir bräuchten sie als Gesellschaft. Nicht zuletzt bei der Energiewende würden Solarteurinnen, Dachdecker, Heizungsbauerinnen, Schreiner und so weiter gebraucht. „So mancher und manche würde dort glücklicher werden als in einem Hörsaal – wenn wir es denn schaffen, überhaupt einmal einen Bezug für diese Möglichkeit aufzuzeigen.“

Enger zusammenarbeiten

Hartmanns Wunsch wäre es, dass sich im Team des Stadtvorstandes zukünftig Schul- und Wirtschaftsdezernent diesem Thema stärker annehmen; beispielsweise durch die Vermittlung von Handwerks- und anderen Ausbildungsbetrieben ganz gezielt auch an Gymnasien. „Seien es Praxistage, bei Girlsdays, für die schulischen Pflichtpraktika oder auch auf Ausbildungsmessen. Das ist viel Arbeit, aber ich denke, sie würde sich lohnen“, schreibt Lukas Hartmann.