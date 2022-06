Am Donnerstag, 23. Juni, 18.30 Uhr, treffen die Oberbürgermeisterkandidaten Lukas Hartmann (Grüne) und Dominik Geißler (CDU) im großen Saal des Universum-Kinocenters in Landau aufeinander. Die Debatte wird von Michaela Maier moderiert, Professorin an der Uni Landau mit politischer Kommunikation als einem ihrer Schwerpunkte. Die Zweierdebatte soll durch den Fokus auf wenige Themen Raum und Tiefe für inhaltliche Gespräche beider Kandidaten bieten, teilt Lukas Hartmann mit. Der Eintritt ist frei, die Kosten der Veranstaltung teilen sich beide Parteien. Eine Liveübertragung wird es nicht geben. Es können maximal 170 Besucher an der Veranstaltung teilnehmen. Hartmann und Geißler haben sich auf die Themenblöcke Stadtentwicklung, Mobilität und Bürgerbeteiligung verständigt. Bürger können zu jedem der Blöcke Fragen stellen und sich einbringen. Anschließend ist eine offene Fragerunde. Laut der Pressemitteilung ist die Debatte Anfang des Jahres vereinbart worden. „Lukas Hartmann hatte dasselbe Format auch Dr. Maximilian Ingenthron angeboten, der abgelehnt hatte“, heißt es weiter.