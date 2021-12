Der Impflinger Carnevalverein „Die Hanebber“ hat die Kampagne 2021/2022 abgesagt. Am 13. November wurde noch voller Euphorie die Inthronisierung des neue Prinzenpaares gefeiert. „Leider war auch schon zu dieser Zeit die Corona-Lage ziemlich angespannt, trotzdem haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben und voller Elan die Kampagne geplant“, so ICV-Vorsitzender Jens Baumstark. Alle Aktiven hätten nach zwei Jahren endlich wieder auf der Bühne stehen wollen. Das gehe nun aber nicht mehr. „Die aktuellen Verordnungen lassen zwar eine Veranstaltung zu, jedoch steht die Gesundheit unserer Aktiven und unserer Gäste immer an erster Stelle. Weshalb wir uns, so schwer es auch fällt, zur Absage der Kampagne entschieden haben“, informiert Baumstark.