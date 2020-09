Eine 48-jährige Frau staunte nicht schlecht, als sie am Dienstag gegen 20.30 Uhr in Bad Bergzabern aus dem Bus stieg und in ihren Rucksack schaute. Dieser stand offen und ihr Handy sowie Bargeld fehlten. Während der Fahrt von Landau aus wurde sie von einem Mann zwischen 60 und 65 Jahren, etwa 1,65 Meter groß, mit kurzen grau melierten Haaren, in ein Gespräch verwickelt. Es entstand ein Schaden von etwa 670 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.