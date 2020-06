Ein Handy sucht seinen Besitzer. Laut Polizei hat ein unbekannter Zugpassagier am Vatertag gegen 10 Uhr auf dem Weg von Landau nach Pirmasens sein Smartphone in der Regionalbahn, Zug RB55, auf der Sitzbank abgelegt und dies offensichtlich vergessen. Eine Person hat dieses an sich genommen und ist damit verschwunden. Die Polizei konnte den Dieb ermitteln. Das sichergestellte Handy der Marke Huawei wartet nun bei der Polizei Annweiler auf seinen rechtmäßigen Besitzer. Dieser kann sich unter Telefon 06346 964619 melden.