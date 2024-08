Die Handynutzung während der Fahrt ist eine 42-Jährigen am Samstagmorgen im Ostring in Landau zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, führte die Ablenkung dazu, dass der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Baum musste von der Feuerwehr gefällt und beiseite geräumt werden.