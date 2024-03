Die Polizei berichtet von mehreren Kontrollen am Dienstag im Stadtgebiet Landau. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wurden an der Queichheimer Brücke sechs Autofahrer angezeigt, weil sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Mit 100 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in der Verkehrssünderdatei ist jeder von ihnen dabei. Zwei Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.

Zwischen 12 und 13 Uhr wurde die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Otto-Kießling-Straße kontrolliert. Drei Fahrer wurden verwarnt. Am Nachmittag reklamierte die Polizei sieben Verstöße gegen die Anschnallpflicht, zwei Handynutzer am Steuer Fahrzeugführer nutzten das Mobiltelefon während der Fahrt. Auch ein Rotlichtverstoß musste angezeigt werden.