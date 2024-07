Die Handwerkskammer der Pfalz bietet Jugendlichen von zwölf bis 18 Jahren ein Ferienprogramm zwischen dem 15. Juli und dem 23. August in ihren Berufsbildungszentren an, auch in Landau.Jugendliche können sich für Workshops von Malerarbeiten bis zur Kosmetik anmelden, die bei der beruflichen Orientierung helfen können. So können die jungen Leute in Landau einen eigenen Grill bauen, sich im Malerhandwerk ausprobieren, ihre EDV-Kenntnisse vertiefen oder sich in Friseurtechniken ausprobieren.

Eine Übersicht aller Projekte und Anmeldung auf: hwk-pfalz.de/ferienprogramm. Die Angebote können gegen Entrichtung einer Verpflegungskostenpauschale besucht werden. Fragen beantwortet Roger Bier von der Handwerkskammer unter Telefon 0631 3677137 und per E-Mail an rbier@hwk-pfalz.de.