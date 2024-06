In den Sommerferien bietet die Handwerkskammer der Pfalz zwischen 15. Juli und 23. August ein Ferienprogramm in ihren Berufsbildungszentren an, auch in Landau. Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können sich laut Mitteilung für insgesamt 29 Workshops anmelden. Innerhalb einer Woche können die Jugendlichen beispielsweise einen eigenen Bluetooth-Lautsprecher für das Smartphone bauen. Neu im Programm sind das Designen von Werkstücken mit einer Airbrush-Pistole und ein Workshop zu Grundlagen von 3D-Druck und CNC-Bearbeitung.

Info

hwk-pfalz.de/ferienprogramm, Telefon: 0631 3677137, rbier@hwk-pfalz.de zur Verfügung.