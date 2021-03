Unter dem Motto „Innungsbetriebe helfen Innungsbetrieben“ haben Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße Solidarität mit ihren Kollegen bewiesen. Bei einer Sammelaktion kamen 20.000 Euro an Spenden zusammen. Damit sollen die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Betriebe der Friseurinnung, 61 Betriebe, und der Buchbinderinnung, fünf Betriebe, unterstützt werden. So müssen sie zumindest in diesem Jahr keine Mitgliedsbeiträge abführen. Vorstand und Geschäftsführung der Innung hatte die Innungsbetriebe aller Gewerke auf freiwilliger Basis gebeten, 40 Euro oder mehr zu spenden. Aus dem Fond für die Öffentlichkeitsarbeit wurde der Betrag aufgestockt.