Die Staatsanwaltschaft Landau hat gegen einen 28 Jahre alten, in Syrien geborenen Staatenlosen Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Landau wegen Totschlags erhoben. Ihm wird vorgeworfen, im Februar einen Handwerker auf offener Straße in Ranschbach erschossen zu haben. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Der Beschuldigte befindet sich wegen einer möglichen psychischen Erkrankung mit Wahnvorstellungen in einer Klinik.