Ab Montag, 13. Juli, ist die Handwerkskammer der Pfalz in der Region unterwegs, um für eine Ausbildung im Handwerk zu werben. Am Montag von 13 bis 16 Uhr gibt es daher einen Infostand auf dem Rathausplatz in Landau vor der Adler-Apotheke. Neben Informationen zu möglichen Berufen gibt es auch Listen von Betrieben mit „jeder Menge freie Ausbildungsplätze“. Am Mittwoch, 12. August, organisiert die Handwerkskammer der Pfalz zwischen 14 und 17 Uhr ein Online-Speed-Dating für pfälzische Handwerksbetriebe, die noch auf der Suche nach Auszubildenden sind. Nach vorheriger Anmeldung bei der Kammer können Ausbildungsinteressierte unkompliziert mit den Betrieben terminierte Kennenlern- und Bewerbungsgespräche führen. Ausbildungsbetriebe mit unbesetzten Lehrstellen sind aufgerufen, sich bis zum 20. Juli für das Speed-Dating „Ausbildung, fertig, los“ auf www.hwk-pfalz.de/onlinespeeddating anzumelden. Fragen dazu beantwortet Roger Bier, Telefon 0631 3677137; E-Mail: rbier@hwk-pfalz.de.