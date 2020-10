Zwei Frauen haben am Dienstag gegen 14 Uhr einer 79-Jährigen in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern zwei Handtaschen aus der Hand gerissen und sind danach geflüchtet. Laut Polizei sollen die Täterinnen zwischen 15 und 18 Jahre alt und schlank gewesen sein. Eine Täterin hatte blonde Haare. Die andere hatte dunklere Haare, einen braunen Teint und auffällige pinkfarbene Fingernägel, sie trug ein graues Shirt. Hinweise unter Telefon 06343 93340 erbeten.