Diebe haben am Donnerstagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Dammühlstraße in Landau zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, passten die Täter einen unaufmerksamen Moment einer 64-Jährigen ab, die gerade dabei war, ihre Einkäufe ins Auto zu räumen, und stahlen die Handtasche der Frau aus dem Einkaufswagen. Noch bevor die Bestohlene ihre Kreditkarte sperren lassen konnte, wurden drei Abbuchungen über zusammengerechnet 120 Euro getätigt. Der Gesamtschaden wird auf 520 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und hat erste Hinweise. Zur Tatzeit sollen sich die Insassen eines Fahrzeugs mit britischem Kennzeichen – Details zum Nummernschild sind nicht bekannt – verdächtig in der Nähe der Bestohlenen aufgehalten haben. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polize.rlp.de zu melden.