Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr am Sportplatz in Steinfeld die Seitenscheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei die Handtasche gestohlen, die sich im Fahrzeug befand. Darüber hinaus hat der Täter den rechten Vorderreifen aufgeschlitzt und den Kotflügel zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2250 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.