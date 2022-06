„Handgemacht und pfälzisch“ – unter dieser Maxime veranstaltet der Verein Interkunst Herxheim am Samstag ab 19.30 Uhr Einlass um 18 Uhr) zum vierten Mal ein Konzert in der Fischerhütte am Werloch. Es spielen zwei Bands unterschiedlicher Musikstile abwechselnd: Das Trio Ten String bietet dem Publikum Folk, Bluegrass, Rock, Hard Rock oder auch Country. Aber eben etwas anders als die anderen. In der Besetzung Gitarre, Violine und Kontrabass, gepaart mit Gesang. Petra Sauer sind Lieder in Mundart. Das sind Geschichten zum Lachen, Träumen und Mitfühlen. Eine Melange neuer Songs aus eigener Feder, bekannter englischer Songs mit eigenen Übersetzungen und neu interpretierter Lieblingslieder von Künstlerkollegen. Der Eintritt ist frei, für die Bands geht der Hut um.