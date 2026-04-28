Wer auf der Suche nach dem perfekten Kleid für den großen Auftritt ist, wird bei Moda Incanto und Inhaberin Zeynep Erkan in Landau fündig.

Die Unternehmerin bringt reichlich Erfahrung mit: Bereits seit 15 Jahren ist sie im Bereich Braut- und Festtagsmode tätig und betreute zuvor Kundinnen und Kunden in Mannheim. Sie hat sich bewusst für den Schritt in die Südpfalz entschieden und zwar auch, weil sie selbst mit ihrer Familie dort lebt. Mit den ersten Monaten am neuen Standort ist sie zufrieden, sagt sie im RHEINPFALZ-Gespräch. Zwar sei die Parkplatzsituation in der Stadt schwierig, ihre Kundschaft komme allerdings überwiegend gezielt zu ihr, Laufkundschaft sei eher die Ausnahme. Die Kommunikation mit der Stadt sei gut und sie mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern vernetzt.

Es glitzert auf zwei Etagen

In der Marktstraße 89 unweit der Stiftskirche funkelt und glitzert es auf zwei Etagen: Mehr als 100 Brautkleider sind direkt vor Ort verfügbar, viele davon können individuell angepasst und sogar nach Maß gefertigt werden. Die Ladeninhaberin nimmt sich Zeit: „Die Auswahl eines Brautkleides dauert etwa anderthalb Stunden. Es ist eine äußerst persönliche und ausführliche Beratung, immerhin ist Heiraten eine emotionale Sache“, sagt die Landauerin. Besonders intensiv wird es ab September, wenn die neue Saison beginnt und viele Bräute ihre Kleider für das kommende Jahr auswählen. Zurzeit gefragt seien schlichte, elegante Brautkleider, häufig verziert mit feiner französischer Spitze. Und auch die Männer werden fündig.

Außer klassischen Hochzeiten richtet sich das Angebot zudem an junge Menschen: Ob Tanzabschluss, Abiball, Brautjungfer, Blumenmädchen, Kommunion oder Konfirmation. „Wir bieten festliche Kleidung für verschiedene Lebensmomente an“, sagt Erkan. Und das auch für jeden Geldbeutel. Der Name des Geschäfts – italienisch für „bezaubernde Mode“ – ist dabei Programm. Viele der verwendeten Stoffe stammen aus Italien und auch das Einkaufserlebnis soll etwas Besonderes sein. „Mode bedeutet für mich nicht nur Kleidung. Sie ist ein Gefühl, ein Moment voller Schönheit und Selbstbewusstsein“, sagt Zeynep Erkan: „Die Kundinnen sollen sich bezaubernd fühlen.“ Unterstützt wird sie dabei nicht nur von ihrem Ehemann, sondern auch von zwei Aushilfsmitarbeitern.

Die Beratung erfolgt individuell und nach Terminvereinbarung innerhalb der Öffnungszeiten. Wer sich vorab inspirieren lassen möchte, kann einen Blick auf die Instagram-Seite von Moda Incanto werfen. Dort gibt es regelmäßig Einblicke in aktuelle Trends und neue Kollektionen.

Im Netz

www.modaincanto.com



Die Serie

Parkplätze, Inflation, Online-Handel: Die Geschäfte in südpfälzischen Ortskernen stehen vor vielen Herausforderungen. Wir stellen in loser Reihenfolge inhabergeführte Einzelhändler vor – und fragen, wie sie auf den wachsenden Druck reagieren.

