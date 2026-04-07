Beim Blumenladen Gütermann hängt die Deko von der Decke. Die Menge ist so groß, dass der erste Augenblick beim Eintreten ins Geschäft einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Das Blumenstübchen in der Ingenheimer Hauptstraße ist die letzte Überlebende in Sachen Einzelhandelsgeschäfte vor Ort. Erika und Arno Gütermann betreiben den Blumen- und Deko-Laden seit 28 Jahren. Ihre Tochter Alexandra und Enkeltochter Sophie unterstützen sie dabei.

Die Arbeit macht Spaß, darüber sind sich alle einig. „Wir haben eine tolle Kundschaft. Bei uns ist immer was los“, sagt die 73-jährige Inhaberin. Doch es ist nicht leicht, mit dem Geschäft zu bestehen. Von Montag bis Samstag fährt sie mit ihrem Mann Arno und dem Transporter nach Karlsruhe auf den Großmarkt. Arbeitsbeginn ist um 3 Uhr in der Nacht.

Mit Unterstützung stöbern

Um 6.30 Uhr helfen Tochter Alexandra und Enkelin Sophie, die Ware im Außengelände aufzustellen und im Verkaufsraum zu dekorieren. Auch im Außenbereich gibt es eine große Auswahl an saisonalen Blumen und Kräutern. Die Kunden können sich Zeit lassen und mit Unterstützung des Blumenteams stöbern.

Erika Gütermann war früher auf Jahrmärkten mit einem Gewürzstand. Mittlerweile fehlt die Zeit dazu, denn die geht voll ins Geschäft. „Immer was zu tun“, erläutert Alexandra, die eigentlich Bürokauffrau ist. Sie ist wie ihre Mutter in den Blumenladen reingewachsen. „Wir sind froh, dass der Durchgangsverkehr in Ingenheim so groß ist“, erklärt sie. „Das ist unser Geschäft. Aber natürlich habe ich auch für die Anwohner Verständnis, wenn es Klagen wegen der Lautstärke der Autos gibt.“

„Das Geschäft geht vor“

Mit den großen Discountern konkurrieren wollen sie nicht. Trotzdem ist die Konkurrenz da, stellt Erika Gütermann fest. Aber mit der kann das Familienunternehmen leben. Auch gibt es direkt nebenan einen Parkplatz, der nichts kostet. Man hat von dort nur ein paar Schritte in den Laden. Die drei Frauen betreiben dort auch eine Postfiliale: Päckchen und Pakete annehmen und verschicken sowie Briefmarken kaufen ist dort zwei Stunden am Tag möglich. Daneben gibt es einen Gewürzstand. Arno Gütermann sagt: „Ich verschicke nach Online-Bestellung das Gewünschte per Post.“

So richtigen Urlaub hat in der Familie noch niemand gemacht. „Das Geschäft geht vor. Das ist unser Leben“, erklärt Tochter, die seit etwa 13 Jahren im Laden mit dabei ist. „Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Die Preisspanne wird geringer. Wir können nicht jedes Mal mit den Preisen raufgehen. Abwägen muss man. Aber solange Kundschaft da ist, bleibt der Laden offen.“

Kontakt

Blumenladen Gütermann, Hauptstraße 34, Billigheim-Ingenheim, Telefon 06349 963560.



Die Serie

Parkplätze, Inflation, Online-Handel: Die Geschäfte in südpfälzischen Ortskernen stehen vor vielen Herausforderungen. Wir stellen in loser Reihenfolge inhabergeführte Einzelhändler vor – und fragen, wie sie auf den wachsenden Druck reagieren.

