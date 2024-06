Die Haltestelle am Oberdorfplatz in Göcklingen wird barrierefrei ausgebaut. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es deshalb vom Montag, 10. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juli, zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 531 und 540. Der Oberdorfplatz kann in Fahrtrichtung Landau nicht angefahren werden, wie es in der Mitteilung dazu heißt. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Hauptstraße/Ecke Römerweg eingerichtete Ersatzhaltestelle auszuweichen.