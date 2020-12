Die Haltestelle Obertorplatz in Landau ist am Dienstag zeitweise gesperrt. Das teilt die Palatina Bus GmbH mit. Betroffen sind die Buslinien 500 und 501. Sie können die Haltestelle zwischen 8 und 15 Uhr nicht anfahren. Es wird darum gebeten, in dieser Zeit auf die Haltestellen Parkhaus und Synagogenmahnmal auszuweichen.