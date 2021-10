Zu einer schaurig schönen Ü30-Halloweenparty in der Almhütte in der Albert-Einstein-Hütte lädt die Hatzenbühler Eventagentur Szene-Clubbers für Sonntag, 31. Oktober, ein. Einlass ist um 21 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Die Almhütte, die wegen der Bebauungsplanvorschriften in einer Halle steht, soll aufwendig zur Horror-Alm dekoriert werden und mit Spinnenweben und Bodennebel recht gruselig daherkommen. Die Gruppe Twincats heizt den Besuchern ein, außerdem DJane Samantha Maxine. Die Gäste dürfen gerne in schaurigen Kostümen kommen, heißt es. Tickets gibt es online unter www.Bullticket.de oder bei Jumpnshoez in Landau.