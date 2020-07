Für den Neubau des Erlenbach-Durchlasses am Ortsausgang von Bad Bergzabern an der Kreuzung B 427/L 492 (Bad Bergzabern/Böllenborn) finden am Mittwoch ab 7 Uhr und am Donnerstag Markierungs- und Ausstattungsarbeiten statt. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer an Dienstag mitgeteilt. Dafür wird die Strecke halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Ampel geregelt. Die Zufahrt von und nach Böllenborn ist jederzeit gewährleistet.