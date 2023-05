Der Oberbürgermeister der Stadt Landau, Dominik Geißler, wird zumindest in diesem Jahr weder die Schirmherrschaft für den Haiti-Lauf noch die Begrüßung der Teilnehmenden übernehmen. Das teilt die Stadtverwaltung als Reaktion auf eine Stellungnahme des früheren Vorsitzenden der Evangelischen Allianz Landau, Dieter Ludwig, mit. Der Haiti-Lauf könne natürlich wie in den Vorjahren stattfinden und Geld für die Lebensmission Haiti sammeln.

Die Stadtverwaltung vermeldet zudem, viele Reaktionen auf die vorläufige Einstellung der Kooperation mit der Evangelischen Allianz erhalten zu haben. „Vereinzelt gab es kritische Stimmen, aber überwiegend gibt es viel positives Feedback dazu, dass der Oberbürgermeister deutlich Stellung für die LGBTQIA+-Community bezogen hat“, so die Pressestelle. Die Abkürzung steht im Englischen für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle/Transgender-, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen.

Forderung: Einstellung zur Homosexualität neu fassen

Geißler hatte in der vergangenen Woche erklärt, nicht mehr mit der Evangelischen Allianz zusammenarbeiten zu wollen. Grund sind deren Einstellungen zur Homosexualität und sexueller Identität. Zunächst hatte er verkündet, dass die Stadtverwaltung das Erlebt-Forum nicht mehr anmieten werde, bis die Allianz ihre Positionen zu den kritisierten Punkten neu gefasst hat. Daraufhin hatte Ludwig Geißler unter anderem vorgeworfen, „einen Spaltungskeil“ in die an der Allianz teilnehmenden Gemeinden zu werfen.

Die Er-lebt-Gemeinde ist Teil der Evangelischen Allianz. Der Haiti-Lauf zugunsten der Lebensmission Haiti wird laut der Homepage von der Evangelischen Allianz veranstaltet.