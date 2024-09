Wer für das Kinderdorf des Landauer Vereins Lebensmission Haiti Spenden sammeln möchte, kann am Sonntag, 8. September, seine Laufschuhe im Goethepark schnüren.

Das Kinderdorf hat in diesem Jahr ein besonderes Anliegen. „Wir sind nicht ganz dicht“, erzählt der erste Vorsitzende, Karlheinz Wittmer, schmunzelnd. „Allerlei Eimer stehen im Haus verteilt, um Regenwasser aufzufangen. Betten werden verrückt, um nachts nicht nass zu liegen. Salpeter blättert die Farbe von den Wänden, Fliesen sind scharfkantig aufgeplatzt, Leitungen mehrfach geflickt, Fenster Lamellen irreparabel. Es ist beengt und es fehlt an Licht.“ Kurzum: Die Kinderhäuser müssen erneuert werden.

2022 durften Mädchen in ein neues Kinderhaus einziehen, dank einer Spendenaktion namens „Biking Berlin, helping Haiti“. Nun will der Verein für die Jungen bauen: regendichtes Dach auf hoher Zimmerdecke, integrierte Küchenzeile, geräumig lichtdurchfluteter Wohnbereich, abgetrennte Schlafnischen mit Einbauschränken für mehr Privatsphäre und ein getrenntes Zimmer für die Kindermütter. Doch solch ein Neubau geht ins Geld. Rund 40.000 Euro werden nach Angaben des Vereins benötigt. Deshalb hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele beim Haiti-Lauf mitmachen oder sich als Sponsor beteiligen. In den Vorjahren kamen Spenden in Höhe von bis zu 18.500 Euro zusammen.

Die Lebensmission Haiti engagiert sich seit 1975 in Gonaïves, der viertgrößten Stadt Haitis. Im Kinderdorf finden 30 Waisenkinder in fünf Heimfamilien ein Zuhause, Schulpatenschaften ermöglichen über 300 Familien eine Schulbildung, ein Fonds bietet Erwachsenen eine Berufsausbildung, wie der Verein in seiner Ankündigung mitteilt.

Info

Anmeldung für den Haiti-Lauf im Goethepark ist möglich online unter www.haiti-lauf.de.