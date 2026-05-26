Paula Ochudlo wird Weinprinzessin von Hainfeld. Dabei besteht ihre Beziehung zu Wein bisher vor allem darin, dass er ihr schmeckt. Uns hat sie erzählt, wie sie zu dem Amt kam.

Am Samstag, 30. Mai, wird die neue Hainfelder Weinhoheit die Krone von ihrer Vorgängerin Sofia Glaser übernehmen. Dann wird nämlich die Hainfelder Weinrunde eröffnet. Um 15 Uhr soll Ochudlo im Weingut Matthias Glaser gekrönt werden. Die Krönung nimmt die Pfälzische Weinkönigin Anna Antonia Cölsch aus Deidesheim vor. Mindestens fünf weitere Weinprinzessinnen aus der Umgebung haben sich für das Zeremoniell angekündigt. Bereits zum siebten Mal moderiert Peter Mohr die Hainfelder Krönungsfestivität.

Inspiriert von anderen Hainfelder Hoheiten

Ochudlo ist eine Seiteneinsteigerin, die sich selbst als Interessentin für das Amt bei Ortsbürgermeisterin Ute Schweig gemeldet hat. Diese arrangierte dann ein Gespräch mit den Winzern der Weinrunde, die vom Vorstoß der 21-Jährigen begeistert waren. Inspiriert wurde Ochudlo auch durch die aus Hainfeld stammenden höchsten Weinhoheiten: die Deutsche Weinkönigin 1990/1991, Birgit Schehl, die 1989/1990 Pfälzische Weinkönigin war, und Anette Borell (heute Borell-Diehl), die die Pfälzische Krone 1987/1988 trug. „Ich bin von diesem Amt total begeistert“, sagt die designierte Prinzessin. „Zudem möchte ich auch, dass diese wunderbare Tradition nicht ausstirbt.“

Paula Ochudlo hat 2023 am Gymnasium in Edenkoben ihr Abitur abgelegt. Aktuell studiert sie im sechsten Semester Wirtschaftsrecht an der Hochschule in Mainz, weshalb sie aktuell auch nur ihre Wochenenden in Hainfeld verbringt. Das Thema Recht hat sie schon immer interessiert, speziell das Wirtschaftsrecht. Ihre Bachelorarbeit schreibt sie im Oktober/November dieses Jahres, den Abschluss ihres Studiums mit dem Titel Wirtschaftsjuristin hat sie auch schon im Blick: Sie strebt ihn für Februar 2027 an.

Den Omas erstmal erklärt, was eine Weinprinzessin ist

Sie ist sicher, dass sie das schaffen wird, fällt ihr das Lernen doch sehr leicht. Ihre Leistungen wurden auch schon mit einem Stipendium der Mainzer Hochschule gewürdigt. Beruflich will sie vielleicht in die Steuerberatungsbranche einsteigen, hat sich aber noch nicht endgültig festgelegt, zumal das Wirtschaftsrecht viele Möglichkeiten bietet.

„Ich hätte das Studium wohl auch mit einem Semester weniger schaffen können, aber ich habe ein halbes Jahr im polnischen Wroclaw (Breslau) studiert. In der Zeit habe ich auch meine Omas Monika und Alicia besucht. Die wussten gar nicht, dass es so etwas wie eine Weinprinzessin gibt. In Polen wird ja auch recht wenig Wein getrunken, eher Wodka“, erklärt Paula und lächelt. Wie ihre Eltern, ihr Bruder Jakub und ihr Freund Lars freuen sich jetzt auch die Omas für ihre Enkelin.

Paulas Eltern kamen vor 24 Jahren aus Gliwice (Gleiwitz) nach Edenkoben. Seit 2012 wohnt die Familie in Hainfeld. Vater Adrian betreibt zusammen mit dem 25 Jahre alten Jakub eine Kfz-Meisterwerkstatt in Edenkoben. Der Vater hat auch schon Prinzessinnenschilder bestellt, die er unter anderem in seiner Werkstatt aufhängen will. Mutter Justyna arbeitet im Doktorenhof in Venningen bei „Essigdoktor“ Georg Wiedemann als „Mädchen für alles“. Dort half auch Paula schon bei Veranstaltungen beim Ausschank aus.

Vorfreude auf die Weinfeierlichkeiten

Sie will sich natürlich das erforderliche Wissen rund um den Wein aneignen, nicht zuletzt, was die Arbeiten in den Weinbergen und im Weinkeller angeht. Bis dato ist sie dabei noch völlig unbedarft. Nach dem Abschluss des Studiums wird sie dafür aber die nötige Zeit finden, ist sie sich sicher. „Ich habe ja jetzt schon viel Winzerbräune“, spricht sie auf ihren leicht dunklen Teint an, „und der wird noch mehr bei der praktischen Erfahrung im Weinberg.“ Eine Lieblings-Rebsorte hat sie aber schon: den Sauvignon blanc.

In ihre Freizeit joggt sie gerne, verbringt diese aber am Liebsten mit ihren Freunden. Das ist für sie das Wichtigste. Vor ihrem Studium widmete sie sich beim TV Edenkoben dem Turnen, der Rhythmischen Sportgymnastik und dem Ballett. Sie freut sich schon jetzt auf die Veranstaltungen in Hainfeld, wie die Weinkerwe und die Weinrunde. „Vielleicht wird ja auch bei der ein oder anderen Eröffnung von Festen in den Nachbarorten mal eine Weinprinzessin gebraucht, denn nicht jedes Dorf verfügt ja über eine Weinhoheit.“

Sie bezeichnet sich selbst als einen offenen Menschen, der gerne auf die Leute zugeht.“ Angesprochen auf ihre Zukunft als Weinhoheit möchte sie nicht ausschließen, dass es nach dem Hainfelder Prinzessinnenamt aufhört: „Schließlich gibt es ja auf höheren Ebenen auch noch Weinhoheiten.“