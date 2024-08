Vom 16. bis 19. August, Freitag bis Montag, feiert Hainfeld seine Weinkerwe. Auf dem Dorfplatz und rund um das Haus der Gemeinde können Besucher bei Live-Musik feiern. Die Kerweeröffnung ist am Freitag ab 18.30 Uhr am Haus der Gemeinde. Gemeinsam mit Weinprinzessin Sofia I. und den Kerwebuwe heißt Ortsbürgermeister Wolfgang Schwarz die Gäste willkommen. Bei der Eröffnung werden 100 Schoppen Festwein, gestiftet vom Weingut Werner Lergenmüller, ausgeschenkt. Es gibt im aktuellen Programm ein offenes Bouleturnier und ein Familienspektakel der Feuerwehrfreunde.

Live-Musik bietet das Weingut Mathias Glaser. Die Landjugend und der VfL Hainfeld mit dem Caterer Gaumenfreunde aus Edenkoben laden in ihren Weingarten am Haus der Gemeinde ein. Auch die beiden Weinstände des Weinguts Koch, die Vinothek Hundemer sowie die Hainfelder Gastronomie sind für die Kerwebesucher da. Zudem gibt es eine Vergnügungsmeile mit Fahrgeschäften. Am Montag ist dort Familientag mit halbierten Preisen, und ab 18 Uhr gibt es Freifahrten. Den Kerweabschluss bilden die Kerweredd und die Kerwebeerdigung sowie das traditionelle Saumagenessen beim VfL und der Landjugend.