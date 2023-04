Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den sozialen Medien verbreiten sich gewisse Nachrichten in Windeseile. Der Terrarienzoo Reptilium suchte am Montag den Eigentümer einer Schildkröte. „Die kennste doch“, dachte ich mir, als ich das Bild sah. Klar, am Sonntagabend hatte ich das Tier eine Weile in meinem Besitz. Es war ebenfalls weggelaufen.

Es ist wohl gegen 18.30 Uhr, als ein junger Mann mit Schildkröte in der Hand um die Ecke kommt. Ich stehe gerade vor der Eingangstür. Die Schildkröte sei auf der Straße in Landau