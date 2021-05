Das Wetter schlägt Kapriolen. In Steinfeld hat es am Mittwoch gar gehagelt. Die Experten von Klimapalatina aus Maikammer verheißen uns nichts Gutes: Ein neues Tief sorgt am Donnerstag auch in der Südpfalz für Eintrübung, Regen und niedrige Temperaturen. Ab Samstag dann soll es deutlich wärmer werden. Für den Muttertag werden uns mindestens 25 Grad versprochen.