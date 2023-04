Ein Paar aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern hat am Samstagvormittag Widerstand gegen die Polizei geleistet. Die Beamten hatten den 65-Jährigen in seiner Wohnung aufgesucht, weil gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Laut Polizei machte der Mann trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht auf, sodass die Beamten diese gewaltsam öffnen mussten. Der 65-Jährige verhielt sich ihnen derart aggressiv, dass sie ihn fesseln mussten. Der Mann wehrte sich dagegen, Familienangehörige filmten das Ganze. Die Polizei wollten die Handys als Beweismittel sicherstellen, was die 48-jährige Ehefrau verhindern wollte. Sie versuchte, einen der Polizeibeamten wegzuziehen. Weil der Mann die Schulden bezahlen konnte, die Grund für die Haftbefehle waren, musste er nicht mehr verhaftet werden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter und der 65-Jährige leicht verletzt. Gegen das Paar wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.