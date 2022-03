Ganz knapp ist ein Mann am Mittwochmorgen um einen Gefängnisaufenthalt drum rum gekommen. Laut Polizei wurde der 32-jährige Sprinterfahrer aus Baden-Württemberg gegen 3 Uhr auf der Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ an der A65 kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl offenstand. Er sei vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei konnte der Mann jedoch telefonisch einen Bekannten erreichen, der die ausstehende Geldbuße für ihn bezahlte. Somit ersparte sich der 32-Jährige den Weg in eine Justizvollzugsanstalt. Er wurde auf freien Fuß gesetzt.