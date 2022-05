Wer wird neuer Oberbürgermeister in Landau und damit Nachfolger von Thomas Hirsch (CDU), der zum 1. Januar die Aufgabe ein Jahr früher als geplant abgibt und als Präsident zum Sparkassenverband geht? Die Lokalredaktion Landau der RHEINPFALZ möchte Ihnen bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr in der Festhalle die aussichtsreichen Kandidaten Dominik Geißler (CDU), Lukas Hartmann (Grüne) und Maximilian Ingenthron (SPD) vorstellen. Der Offene Kanal Südliche Weinstraße wird die Diskussion übertragen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen an die drei Kandidaten haben, dann schreiben Sie uns. Die Redaktion wird die Themen auswählen, die sie für besonders spannend hält. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht eine Frage allen Bewerbern vorlegen können. Vielmehr sollten Sie sich gezielt an einen der Bewerber wenden. Schicken sie uns bis Montag, 30. Mai, 12 Uhr, entweder eine Mail an redlan@rheinpfalz.de oder eine Karte an Die RHEINPFALZ, Ostbahnstraße 12, 76829 Landau.