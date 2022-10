Nach der ersten Runde der Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sind mit Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU) noch zwei Kandidaten im Rennen. Im Vorfeld der Stichwahl am 6. November stellen sich die beiden noch einmal den Fragen der Lokalredaktion Landau der RHEINPFALZ. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen an die Kandidaten haben, dann schreiben Sie uns. Wir werden versuchen, den Kandidaten so viele wie möglich davon zu stellen. Schicken Sie uns bis Dienstag, 25. Oktober, 14 Uhr, entweder eine Mail an redlan@rheinpfalz.de oder eine Karte an Die RHEINPFALZ, Ostbahnstraße 12, 76829 Landau.