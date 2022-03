Gleich zweimal mussten Kräfte von Feuerwehr und Polizei wegen einer angezündeten Mülltonne beziehungsweise einem Mülleimer am Mittwoch ausrücken. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden. Gegen 15.30 Uhr war eine Mülltonne in der Marie-Curie-Straße in Landau angezündet worden. Der Sachschaden beträgt zirka 1000 Euro. Gegen 21.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über einen brennenden Mülleimer in Herxheim informiert. Der befindet sich in der Parkanlage an der Leonhard-Peters-Straße. Dort dürfte der Schaden laut Polizei bei zirka 200 Euro liegen. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor, allerdings waren Augenzeugen in unmittelbarer Nähe Jugendliche aufgefallen, die die Polizei aber nicht mehr fand. Brandstiftung an Mülltonnen kommt immer wieder vor. Am 10. März waren mehrere Mülltonnen in Kapsweyer abgebrannt, am Wochenende davor schon einmal vier. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.