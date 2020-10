Zum Wandern an die frische Luft gehen und dann für einen guten Zweck einkehren, das ist am Sonntag, 4. Oktober, bei einer Benefizaktion für das Hospiz Bethesda Landau auf der Ringelsberghütte in Frankweiler möglich.

Der Förderverein „Ein Hospiz für LD-SÜW“ übernimmt an diesem Tag die Bewirtung der Ringelsberghütte. Von 9.30 bis 18 Uhr verkaufen Mitglieder des Vereins auf der Hütte selbst gebackenen Kuchen und eine Suppe. Der Erlös aus dem Verkauf geht an das Hospiz Bethesda Landau. Die im Oktober 2019 eröffnete Einrichtung der Diakonissen Speyer finanziert fünf Prozent ihrer laufenden Kosten durch Spenden.

„Wir möchten mit dieser Aktion natürlich Spenden sammeln, aber auch Aufmerksamkeit auf die wichtige Arbeit lenken, die das Hospiz für die Menschen in Landau und der Südlichen Weinstraße leistet“, erklärt Dieter Lang, Geschäftsführer von Bethesda Landau und Schriftführer des Fördervereins, der ebenfalls der bei der Benefizaktion hinter dem Tresen stehen wird.

Vom Waldparkplatz Frankweiler führen verschiedene, ausgeschilderte Wege in rund 30 Minuten zur Ringelsberghütte.